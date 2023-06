Bergamo, addio alla vecchia amata curva Sud: al via la ristrutturazione della stadio

I più nostalgici hanno iniziato da qualche giorno a scrivere sui social ricordi e riflessioni impregnate di malinconia per quei gradoni in cemento inaugurati in occasione di Atalanta-Milan del 16 marzo 1958: in totale hanno accolto il pubblico per 65 anni. Adesso, però, per la curva Sud dello stadio di Bergamo è arrivato il momento del restyling. Ieri è stato allestito il cantiere vero e proprio, giovedì invece, intorno a mezzogiorno, è in programma il primo colpo di pinza alla struttura.

I tifosi potranno assistere alle prime pinzate di demolizione all’esterno dello stadio da piazzale Goisis, dove la ditta Despe collocherà uno degli escavatori da demolizioni più grandi al mondo che, attrezzato con un frantumatore, inizierà a demolire in modo controllato gli spalti. Proprio nei giorni scorsi Despe, già protagonista dei cantieri della curva nord e del settore Rinascimento dello stadio di Bergamo, ha rinnovato per due stagioni il rapporto silver partner, ormai pluridecennale, con l’Atalanta.

Il cantiere si svilupperà su più fasi: il settore Distinti sud verrà demolito solo in un secondo momento, al termine del campionato 2023-2024. Sotto questo settore, infatti, sono presenti tutte le centrali tecnologiche che permettono il funzionamento dello stadio e che verranno spostate sotto la nuova curva Sud quando questa sarà stata ultimata. Ma soprattutto nella prossima stagione i Distinti Sud saranno destinati alla tifoseria ospite, condizione fondamentale per avere le licenze nazionali e Uefa. Non mancano, naturalmente, le noti dolenti.

L’Atalanta disputerà tutta la stagione 2023-2024 senza un’importante parte dello stadio: tra curva e Distinti Sud mancheranno circa 3.500 posti attualmente disponibili per i tifosi atalantini. Sarà pertanto una stagione di grande sacrificio, soprattutto per i tifosi attualmente abbonati in questi due settori. Indipendentemente dalla sottoscrizione di un abbonamento nella stagione 2023-2024 negli altri settori, causa il disagio provocato dai lavori, a tutti gli abbonati 2022-2023 dei settori curva Sud e Distinti Sud verrà garantito il diritto di prelazione nella nuova campagna abbonamenti 2024-2025.