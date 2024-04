Sofia Goggia col cane Belle testimonial per una Bergamo ancora più pulita

Le stelle mondiali dello sci azzurro Federica Brignone, tre volte campionessa del mondo, e la bergamasca Sofia Goggia, che si sta riprendendo da un infortunio, affronteranno nuove sfide a favore dell’ambiente.

Brignone entrerà in azione accanto ai volontari di Plastic Free Onlus – impegnata dal 2019 nel contrastate l’inquinamento da plastica – per ripulire da plastica e rifiuti le aree che costeggiano il torrente Lirù e la pineta comunale, a Clusone, in Valle Seriana. L’appuntamento è per sabato nell’ambito della Giornata della Terra indetta dalle Nazioni Unite sul tema “Planet vs Plastic“ per contrastare l’inquinamento della montagna.

Sofia Goggia invece è la testimonial d’eccezione della campagna di sensibilizzazione ambientale per promuovere la partecipazione attiva di residenti e turisti alla cura del territorio promossa dal Comune di Bergamo, A2a e Aprica. Sofia e il suo cane Belle compariranno nella campagna, mostrando come bastino pochi e semplici comportamenti virtuosi per fare la differenza. Bergamo rappresenta già una best practice in Italia per la gestione dei servizi ambientali: nel 2023 ha raggiunto il 77% di differenziata, 33 punti percentuali in più negli ultimi 15 anni.

Per favorire ulteriormente decoro l’igiene, l’Amministrazione comunale e Aprica hanno deciso di incrementare l’impegno rispondendo alle esigenze espresse dai cittadini durante le recenti indagini di costumer satisfaction. Con questa campagna il Comune di Bergamo e il Gruppo A2a, con Goggia testimonial, invitano i cittadini a fare la loro parte per la pulizia della città.