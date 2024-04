Si scatena la rissa nella notte. Infrange una vetrina ed è in gravi condizioni

È finito in ospedale in codice rosso il giovane che nella notte tra venerdì e sabato, a Nerviano, in via Kennedy, per motivi ancora da chiarire è entrato in contrasto in strada con altri due soggetti intorno alle 23. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica, ma secondo i primi dati raccolti il ferito, il giovane, un 18 anni trovato poi in stato di ebbrezza, pare abbia litigato con due suoi coetanei: il giovane avrebbe sferrato un violento pugno infrangendo però un vetro del portone di una palazzina e provocandosi profondi tagli a un braccio. Sul posto sono giunti un’ambulanza e l’auto medica. Il giovane è stato dunque trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano, ma non in pericolo di vita.