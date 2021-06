Seriate (Bergamo) - Possono tirare un sospiro di sollievo i residenti, circa 400 cittadini, della zona residenziale fra via Paderno e le traverse via De Gasperi, Matteotti e Fratelli Rosselli che ogni giorno devono fare i conti con l’intenso traffico che percorre l’Asse interurbano, vicino alle loro abitazioni. Nella zona, lungo il tratto dell’ex statale 671, verranno infatti installate le barriere fonoassorbenti: il rumore del traffico sarà in questo modo abbattuto del 70-80%. Dopo un’attesa di tre anni, la Provincia di Bergamo ha stanziato, a favore del Comune di Seriate, 250mila euro che andranno ad aggiungersi al contributo di 200mila già messo a disposizione dall’ente di via Tasso nel 2018. Quello che si realizzerà a breve è il primo lotto dei lavori: è previsto il posizionamento delle barriere, in tutto 272 metri di pannelli antirumore alti cinque metri.

"Nel 2018 – spiega il sindaco di Seriate Cristian Vezzoli – si pensava che il primo stanziamento sarebbe stato sufficiente per finanziare l’intervento. Invece, redatto il progetto preliminare, la spesa è lievitata a 753mila euro, cifra che comprendeva l’installazione delle barriere fonoassorbenti sia lungo l’Asse interurbano che lungo via Paderno in modo da creare un doppio strato di protezione". In realtà, già nel 2018, quando era stato stanziato il primo contributo di 200mila euro, i residenti pensavano di essere vicini alla soluzione del problema. Poi, però, quando erano stati definiti meglio i costi dell’intera operazione per “silenziare” l’ex statale 671, era arrivata la doccia fredda. L’Amministrazione di Seriate sarà costretta a contribuire economicamente alla realizzazione del primo lotto, il cui costo è stato quantificato in 530mila euro: 450mila li metterà appunto la Provincia di Bergamo, i rimanenti 80mila euro il Comune.

Conclude Vezzoli: "Ora che abbiamo a disposizione i fondi necessari, possiamo procedere con la conclusione dell’iter burocratico. Contiamo di indire la gara per l’assegnazione dell’appalto subito dopo l’estate". I lavori veri e propri partiranno entro la fine dell’anno, per poi concludersi nella primavera del 2022. Concluso il primo lotto, Comune e Provincia di Bergamo dovranno iniziare a discutere di come recuperare le risorse per il secondo lotto, che prevede il posizionamento dei pannelli antirumore fra la via Paderno e le abitazioni.