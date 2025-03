Schianto fatale al musicista della banda

ARDESIO (Bergamo)Incidente ieri mattina intorno alle 8 tra una Lancia Delta integrale e un camion. Il bilancio è di un morto e un ferito grave. La vittima è Carlo Remigio Ceresoli (nella foto), 61 anni, originario di Villa d’Ogna, molto conosciuto in paese. Suonava il clarinetto nella banda del paese e la moglie è dentista a Villa d’Ogna. Ferita in modo grave la figlia di 25 anni, trasportata in codice rosso agli Spedali civili di Brescia. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 58enne proveniente da Besnate (Monza e Brianza).

Lo schianto è avvenuto ad Ardesio, in Valle Seriana, in via d’Acquacc, nei pressi della carrozzeria Neri. Secondo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Clusone, sul posto per i rilievi di legge, il 61enne era alla guida della Lancia Delta; al suo fianco la figlia di 25 anni. Padre e figlia stavano viaggiando in direzione di Valbondione, mentre il camion, uno Scania, era diretto verso Bergamo. Resta da chiarire la causa all’origine della disgrazia. Poco distante dal Ponte delle Seghe, l’auto avrebbe sbandato finendo contro il camion. La vettura avrebbe fatto un salto di corsia dove in quel momento stava sopraggiungendo il tir. Un frontale violentissimo che non ha lasciato scampo all’automobilista. Nell’impatto la Lancia Delta è stata ridotta a un ammasso di lamiere contorte.

Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze della Croce Blu di Gromo e del Corpo Volontari Presolana, l’automedica e nel frattempo è stato richiesto anche l’elicottero. Ma quando il personale sanitario ha raggiunto il punto in cui si era verificato l’incidente, per il 61enne non c’è stato nulla da fare. Mentre la figlia, estratta dai resti dell’abitacolo, è stata trasportata d’urgenza in elicottero agli Spedali civili di Brescia: nell’impatto è rimasta ferita in modo grave con traumi alla testa, al volto e agli arti. La strada è stata riaperta solo nel primo pomeriggio.

Francesco Donadoni