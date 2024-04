Responsabile di produzione e impiegato commerciale

Responsabile di produzione, 1 posto. Requisiti: esperienza precedente nella mansione, ottime competenze organizzative e relazionali, capacità di problem solving; Mansioni: organizzare e gestire il lavoro di 10 dipendenti, supervisione della produzione, garantire il raggiungimento degli obiettivi soddisfacendo criteri di qualità, costi e tempi definiti dalla direzione, collaborare con l’ufficio tecnico per coordinare i lavori, Contratto: full-time, tipologia e inquadramento verranno definiti in sede di colloquio, Sede di lavoro: Corte Franca; Inviare Cv con autorizzazione trattamento dati personali a

amministrazione@cmc-strutture.it e per conoscenza a ci-iseo@provincia.brescia.it, codice 38697. Impiegato/a commerciale, 1 posto. Requisiti: diploma ragioneria o similari, ottima conoscenza pacchetto Office, esperienza gradita (non necessaria), Contratto: a tempo indeterminato, determinato o apprendistato in base ad esperienza e capacità del candidato; Sede di lavoro: Brescia; Cv con autorizzazione trattamento dati personali a ci-brescia@provincia.brescia.it, codice 38844.