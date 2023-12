Ponte fra storia e futuro. Riapre il cinema Moretto

Una multisala con quattro schermi nel cuore di Brescia: così rinasce il cinema Moretto. Mentre scorrono i titoli di coda dell’anno di Capitale italiana della Cultura, la riqualificazione realizzata dalla famiglia Quilleri segna un vero e proprio ponte tra storia e futuro: da un lato il ritorno di uno dei cinema cittadini per antonomasia e dall’altro un nuovo concetto di cinema, mai visto prima in Italia, fulcro di una nuova e moderna esperienza di fruizione cinematografica. Il 27 dicembre ci sarà la prima prova con l’apertura al pubblico, ma nell’anteprima (ieri sera la visita anche della sindaca Laura Castelletti) è stata svelata la doppia natura, tra innovazione ed accoglienza: sale intime e molto accoglienti con una cura dei dettagli, servizi esclusivi quali cocktail bar e cafè.

Il ritorno del Moretto porta con sé, simbolicamente, la riapertura in una veste tutta nuova dei cinema che hanno caratterizzato il centro storico in passato e che i bresciani hanno tanto amato: Astra, Adria, Centrale e Super sono i nomi delle 4 sale che offrono un totale di 210 posti circa, distribuiti in una sala da 90 posti, una da 70, e due da 26. Tutte le sale sono dotate delle più moderne tecnologie audio-video, compresa proiezione a laser. Gradonate e dotate di ampio spazio per le gambe, le 4 sale sono caratterizzate dalla presenza di eleganti tavolini in legno, abat-jour e dall’alternanza di poltrone e divanetti per un design e un sapore che ricorda più quello di un elegante salotto di casa che quello di una sala cinematografica. Come spiegato dalla famiglia Quilleri (alla guida del circuito Il regno del cinema, tra Brescia, Milano e Cremona), è stata "una ristrutturazione difficile e ambiziosa, che segue il completo e recentissimo restyling delle sale della multisala Oz, nel solco di quella che è la nostra idea del Cinema di oggi e di domani: un luogo cioè sempre più accogliente e ricco di servizi". Dal 27 al 30 dicembre saranno in programmazione: Wish, Wonka, Ferrari, One life, Foglie al vento, La chimera, Napoleon, Un colpo di fortuna, C’è ancora domani. Il 31 dicembre una giornata speciale con, oltre ai film citati, 4 anteprime, programmate solo in poche città italiane: Il ragazzo e l’airone, Perfect days, Past lives, May december.