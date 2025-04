Polizia, la festa con il bilancio. Crescono i maltrattamenti in famiglia

La festa della Polizia, che festeggia il 173° anniversario di fondazione, e anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività. Dati, forniti dalla Questura di Bergamo, che riguardano gli interventi e i reati nel periodo compreso tra il 31 marzo 2024 fino al primo di aprile 2025. Trenta violenze sessuali in città (erano 33) e 81 in provincia (77). Una su minori di 14 anni in città e 15 (14) in provincia. Sono cresciute le denunce per maltrattamenti contro familiari o conviventi: in città 78 (49) e in provincia 560 (384). In aumento anche i casi di stalking: 23 (18) in città e 249 (195) in provincia. Più furti in città, 3865 (3791) e meno in provincia anche se di poco, 10.794 (10.908). Quelli in casa sono scesi in città, 515 (581) e saliti in provincia, 1.856 (2.698). Sono stati adottati 691 avvisi orali, 615 fogli di via obbligatori, 6 sorveglianze speciali, 77 Daspo sportivi, 182 "daspo urbani" e 62 ammonimenti. Con riferimento alle misure di prevenzione personali "atipiche", si registra un calo dei provvedimenti di ammonimento adottati, pari al 36% per atti persecutori (14) ed un incremento del 161% per violenza domestica (47). In materia di bullismo, è stato adottato un provvedimento. È invece esteso il ricorso alle misure di prevenzione per tutelare, in particolare locali pubblici o aperti al pubblico ed esercizi pubblici: i divieti di accesso alle aree urbane, in materia di droga, sono aumentati dell’833% (con 56 provvedimenti) rispetto all’anno precedente, mentre i "Daspo Willy" finalizzati al contrasto della movida violenta, sono cresciuti del 177% (122 provvedimenti). I passaporti stampati sono 57.358 cui si aggiungono i 6.529 del Commissariato di Treviglio. La Polizia stradale ha effettuato 4931 pattuglie, attuato 89 servizi con misuratori di velocità e contestato 41.153 violazioni del Codice di cui 2863 per eccesso di velocità. Francesco Donadoni