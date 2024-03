"Pierra Menta: via alla 38^ edizione senza Boscacci, favoriti francesi e italiani al via"

Quanti lombardi all’attacco del Pierra Menta. Nella 38^ edizione della gara sulle nevi francesci non ci sarà però Michele Boscacci, colpito lunedì da un attacco influenzale.

La kermesse, per molti il ’’tour de France’’ dello scialpinismo, incomincerà oggi con la prima delle 4 tappe previste su percorsi assai tosti, con salite, canaloni e lunghissime discese, per un totale di oltre 10000 di dislivello. Una faticaccia, un obiettivo stagionale per molti scialpinisti che si concluderà sabato con l’ultima frazione.

La gara maschile come detto perde uno dei suoi protagonisti, il valtellinese più volte vincitore in Francia. Favoriti diventano così i francesi William Bon Mardion e Xavier Gachet dati in formissima. Un occhio di riguardo lo merita anche il ’’robertaccio’’ della Valfurva ovvero Robert Antonioli che farà coppia con Davide Magnini.

Nella gara in rosa, il pronostico è tutto per le francesi padrone di casa Axelle Gachet Mollaret e Emily Harrop, dominatrice fin qui della stagione. Proveranno a sbarrar loro la strada le due atlete di Albosaggia (Sondrio) Giulia Murada, figlia d’arte nata e cresciuta nel paesino valtellinese ormai una certezza ad alti e altissimi livelli, e Alba De Silvestro, grandissima in Coppa del Mondo dove è terza dietro a Harop e Perillat-pessey e bosaggina di adozione.

F.D’E.