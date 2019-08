Bergamo, 27 agosto 2019 - Aveva un tasso alcolico pari a 2,3 grammi per litro, quasi quattro volte il limite. Non solo. Era già stato multato e gli era stata ritirata la patente per altre tre volte negli ultimi 17 anni. Così per un cuoco bergamasco di 35 anni la Stradale di Bergamo chiederà ora la revoca della patente. Sull'A4 l'automobilista ha causato un incidente senza feriti, ma è stato sottoposto all'alcoltest: in passato era anche già stato denunciato due volte per ubriachezza molesta.

