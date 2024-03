Ostacolo Civitanova. Monza devi provarci

Comincia stasera alle 20.30 dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche il cammino della Mint Vero Volley Monza nei playoff scudetto di Superlega. La squadra brianzola, che ha chiuso al quinto posto la regular season, se la vedrà con i vice-campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, freschi di qualificazione alla semifinale di Champions League, dove se la vedranno in un euroderby da brividi con l’Itas Trentino.

I ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini hanno vissuto una stagione ricca di alti e bassi ma ora che si farà sul serio con la loro esperienza potrebbero essere un avversario ostico per la formazione del Consorzio che però può vantare un bilancio favorevole negli scontri diretti stagionale: va ricordato infatti che oltre ad una vittoria esterna per parte in campionato c’è stato anche un quarto di finale di Coppa Italia giocato all’Opiquad Arena che ha sorriso a Cachopa e compagni, che grazie a quel successo sono volati alla Final Four di Casalecchio di Reno (Bologna).

Il sogno, nemmeno troppo irreale, è quello di concedere il bis, centrando un pass che oltre ad un posto tra le prime quattro che si giocheranno il titolo varrà anche la matematica certezza di un posto nelle coppe europee.

C’è quindi molto in palio e lo sa bene coach Massimo Eccheli che alla vigilia si è così espresso: "Il gioco delle combinazioni ci ha riservato il quarto di finale contro Lube, probabilmente la squadra attualmente più in forma tra le otto, così come dimostrano i recenti risultati in CEV Champions League e in regular season. È vero che ora inizia un altro torneo, ma è altrettanto importante cominciarlo con la consapevolezza delle proprie qualità". Per quanto riguarda la formazione, come secondo martello potrebbe essere confermato Eric Loeppky con Ran Takahashi pronto a subentrare dalla panchina. Gara-2 di una serie al meglio delle cinque sfide è in programma domenica all’Opiquad Arena di Monza alle ore 18.