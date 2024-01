Operaio edile, 12 posti. Requisiti: esperienza nella masione. Mansioni: 6 posti di 1° livello e 6 di 2° livello per l’’esecuzione di lavori edili per cantieri in como e provincia. Contratto: tempo determinato di 8 mesi. Sede di lavoro: Como. Candidatura: inviare curriculum a preselcomo@provincia.como.it, centro per l’impiego di Como, codice 18642