Ucciso a coltellate in casa a Covo: coinquilino condannato a 16 anni di carcere

Bergamo – Khadim Hussain è stato condannato oggi dal tribunale di Bergamo a 16 anni di carcere, con il rito abbreviato, per aver ucciso, il 17 dicembre del 2023, il connazionale con cui condivideva un appartamento a Covo, nella Bassa bergamasca. Sajid Ahmad, 29 anni, era stato ucciso con due coltellate al petto (ma l'arma non venne mai ritrovata) e il trentenne pachistano scappò in Svizzera. Rintracciato dopo pochi giorni, venne estradato in Italia.

L'avvocato Corrado Viazzo, legale del pakistano, ne ha chiesto l'assoluzione "per non aver commesso il fatto". Il giudice ha invece condannato il pachistano a 16 anni di reclusione. (ANSA). YN3-MF