Non mette la mascherina in Pronto soccorso. Lo convincono i carabinieri

Per convincerlo a indossare la mascherina sono dovuti intervenire in forze i carabinieri. Ieri un no vax di 57, italiano della zona, che stava accompagnando un familiare in Pronto soccorso, si è rifiutato di indossare la mascherina nella sala d’attesa del reparto di emergenza dell’ospedale di Merate, dove invece è obbligatoria, come all’interno di tutti i reparti e i poliambulatori. Gli infermieri e il vigilantes in servizio al Mandic hanno provato a richiamarlo all’ordine con le buone, ma non c’è stato verso, anzi, l’uomo si stava agitando e cominciava a dare segni di violenza, sebbene solo verbale. Sul posto i militari di due pattuglie, sia dell’aliquota Radiomobile, sia della caserma di Merate, che sono riusciti a persuaderlo a mettere la mascherina.

D.D.S.