Realizzato a Bergamo il mosaico in mattoncini Lego più grande al mondo

Bergamo - Guinnes World Record per il mosaico lenticolare in formato mattoncini Lego più grande al mondo. E’ stato assegnato oggi, domenica 29 ottobre, a Bergamo nell’ambito della 44esima edizione della Fiera campionaria.

L’opera, che vuole essere un simbolo di unione ed espressione di solidarietà, rappresenta le città di Bergamo e Brescia, Capitali della Cultura 2023, ed è stata completata durante l’evento: qui i visitatori sono stati protagonisti e hanno avuto l’occasione di completare il mosaico ed essere partecipi alla realizzazione del record.

A partire da un’idea di Pierluigi Cervati, fondatore della Città del Mattoncino, il mosaico - lungo 16,83 metri, alto 3,06 e composto da 811.008 inserti Lego – è

stato realizzato con il supporto dei bambini dei reparti pediatrici di diversi ospedali e altre realtà locali, dal mese di agosto ad oggi. Inoltre, l’opera da record in mattoncini Lego sarà visibile al pubblico fino al primo novembre presso la Fiera campionaria di Bergamo, e nel mese di dicembre nella chiesa di Santo Spirito in piazzetta Santo Spirito sempre Bergamo.

L’iniziativa rientra nel progetto Build To Give del Gruppo Lego, attraverso il quale vuole ispirare gli appassionati del mattoncino e le loro famiglie a liberare la propria creatività per donare, grazie al gioco, il sorriso a chi ne ha più bisogno, soprattutto durante il periodo delle feste. In Italia, il progetto Build To Give è presente dal 2018 e prevede per quest’anno una donazione da parte del Gruppo Lego di 281.216 set. L’attività vede come main partner Fondazione Abioalia Onlus per il bambino in ospedale, che aiuta i più piccoli a superare l’impatto con l’ospedale attraverso il gioco, l’ascolto, il sorriso e ambienti a misura di bambino.

Orari di apertura della Fiera campionaria: lunedì 30 e martedì 31 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e mercoledì 1 novembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00.