Messina: "Bene così. Non fermiamoci ora"

Dopo l’impronosticabile ko interno a inizio playoff con Trento era vacillata qualche certezza che l’Olimpia potesse non avere ulteriori problemi nel percorso successivo nei playoff. Lo diceva il vissuto di una stagione con tanti alti e bassi, ma anche la storia di un’Olimpia sempre piegata in semifinale nei 3 episodi recenti di questo tipo (2011, 2017 e 2019). Invece la reazione dei biancorossi è stata davvero ineccepibile, quasi come se quell’inciampo avesse sturato il tappo. In questa stagione l’Armani non è mai stata così brillante in fase offensiva, soprattutto azzannando le partite con dei primi tempi da record: 65 punti in Gara 2 con Trento, 61 nel primo match con Brescia, 56 nel match del PalaLeonessa di giovedì. Quasi impensabile se si tiene conto che la media stagionale in campionato è stata di 80.4 punti, addirittura l’11esimo attacco della Serie A.

Invece in queste 7 gare di playoff l’EA7 ha alzato la sua media di addirittura 9.2 punti a gara e avrebbe potuto far ancor di più se non avesse comprensibilmente rallentato negli ultimi minuti di gare che aveva già ipotecato con ampio margine. La nuova veste dell’Olimpia piace e diverte, con Brescia, Milano ha aggiornato per due volte il suo record di triple segnate, in Gara 2 con 14, poi successivamente con 18 in Gara 3. "Quella con Brescia - si complimenta con i suoi coach Messina - è stata una serie che abbiamo giocato con grande personalità, con coesione difensiva e tanta voglia di passarci la palla che è quanto serve per vincere partite come queste. Battere Brescia 3-0 non era facile, non se lo aspettava forse nessuno, per cui siamo contenti. Aver conquistato la quarta finale consecutiva non è un risultato scontato".

Adesso qualche giorno per ricaricare le pile e poi l’Olimpia darà la caccia al suo terzo scudetto consecutivo: "Adesso si azzera tutto. Ci aspetta un’altra finale che sarà durissima".