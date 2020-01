Bergamo, 7 gennaio 2020 - Sta meglio il ragazzo di 16 anni originario di Castelli Calepio (Bergamo) ricoverato dal 4 gennaio all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo per meningite. Il sedicenne è stato trasferito in Terapia subintensiva. I medici aspettano esito analisi per capire se sia stato colpito da meningococco di tipo C, lo stesso delle altre quattro persone contagiate. Nelle ultime 48 ore i vaccinati nella bergamasca sono 3.800. Infine, oggi l'incontro tra l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, i vertici di Ats, Asst Bergamo Est e gli amministratori locali per decidere come continuare ad affrontare l'emergenza.

Da oggi è scattata nella zona del Basso Sebino bergamasco la campagna di vaccinazione contro il meningococco di tipo C anche all'interno delle aziende del territorio: i vaccini potranno essere somministrati anche ai lavoratori delle aziende del Basso Sebino non residenti nella zona, a patto che le stesse ditte prendano accordi diretti con l'Ats di riferimento. Le prime vaccinazioni sono cominciate oggi e proseguiranno per tutta la settimana.