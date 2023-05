Mapello, Stefania Rota trovata morta in casa: aperta un’inchiesta per omicidio

Aperta un’inchiesta con l’accusa di omicidio per la morte di Stefania Rota. Il fascicolo, per ora a carico di ignoti, mira a far luce su quello che ad oggi appare come un vero e proprio giallo.

Rota, 62 anni, è stata trovata morta lo scorso 21 aprile nella sua casa di Mapello, nei giorni scorsi passata al setaccio dai carabinieri della Scientifica del comando provinciale di Bergamo. Anche sulla base di questi sopralluoghi, la Procura di Bergamo (il pm titolare dell’indagine è Letizia Ruggeri) ha aperto un’inchiesta per omicidio. Nel frattempo sono in corso accertamenti anche sui conti correnti della 62enne.

La donna era stata trovata a terra, in salotto, con la porta dell'abitazione chiusa a chiave dall’interno. Sembra però che le chiavi di casa siano sparite. Così come non si trovano la sua Ford Fiesta blu e il suo telefonino. Anche la cassetta della posta, nei giorni precedenti al ritrovamento, risultava vuota.

Una delle ipotesi al vaglio è che la donna, quando è morta per cause naturali (aveva diverse problematiche) non fosse in casa da sola. Forse era presente una persona che lei frequentava e che potrebbe aver fatto sparire auto, chiavi e cellulare per evitare ogni coinvolgimento.