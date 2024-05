L’olandese Ter Hofte (n°45 del mondo) ha conquistato il Trofeo di Brescia

Parla olandese la settima edizione del Camozzi Open 2024, Memorial Attilio Camozzi, torneo internazionale del circuito Itf disputato sui campi in terra del Forza e Costanza 1911 a Brescia. Il singolare maschile ha registrato il successo dell’olandese Maarten Ter Hofte (n°45 del mondo) sul favorito israeliano Sergei Lysov (n°28 e prima testa di serie) per 6/1, 7/5. Lysov si è consolato imponendosi nel doppio in coppia con il francese Nicholas Charrier, battendo Martin Legner/Tadeusz Kruszelnicki per 6/1, 6/3. Nel singolare femminile l’israeliana Maayan Zikri (n°29 del mondo) ha domato la cinese Zixi Ma in una finale appassionate, chiusa per 3-6 6-3 7-6(4). Zikri si è ripetuta in doppio con l’olandese Wendi Schutte, dove hanno dominato Ma e Maria Fernanda Alves (Bra) per 6/1, 6/1. Infine nel quad Alberto Saja non è riuscito a difendere il titolo conquistato negli ultimi due anni, cedendo 6/2, 6/4 al transalpino Jerome De Meyere, ma si è consolato in doppio, vinto al fianco di Ivano Boriva su Mariagrazia Lumini/Di Cosmo per 6/1, 6/3.

Silvio De Sanctis