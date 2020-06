Bergamo, 24 giugno 2020 - Un gesto di solidarietà per onorare il ricordo delle vittime Covid di Bergamo. Una delegazione della Lazio, impegnata in campo con l'Atalanta, ha deposto un mazzo di fiori nella chiesa del cimitero Monumentale di Bergamo per rendere omaggio alle vittime bergamasche. La delegazione guidata il capitano della Marco Parolo, insieme al club manager Angelo Peruzzi e al direttore della comunicazione Stefano De Martino, ha così voluto rendere omaggio e rispettare il dramma bergamasco prima della partita. Proprio il territorio orobico, in particolare la Val Seriana, è stato duramente colpito dall'emergenza Covid-19.

Nel ricordo delle vittime del Covid-19 🙏🏻



Una delegazione biancoceleste, composta da Marco Parolo, Angelo Peruzzi e Stefano De Martino, ha deposto una corona di fiori al cimitero di Bergamo pic.twitter.com/ewWIvlkaJh — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 24, 2020