Paladina (Bergamo), 12 novembre 2019 - Brutta sorpresa per i ragazzi del Paladina Calcio, vittime di un furto durante la partita di Prima Categoria contro la Falco Albino, sfida di cartello del girone F terminata 0-1 in favore degli ospiti. All’intervallo, al momento di rientrare negli spogliatoi, si sono accorti che molti dei loro portafogli non c’erano più, spariti. Circa una quindicina, fanno sapere dalla società. Il furto si è verificato domenica pomeriggio, al centro sportivo comunale di Valbrembo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Zogno.

«Una partita rovinata da un gesto che mi lascia profondamente deluso – commenta il presidente del Paladina, Egidio Capitanio –. Per i ragazzi non è stato facile rientrare in campo sereni, con la concentrazione giusta ad affrontare la seconda parte di gara». Per raggiungere gli spogliatoi bisogna superare un cancello che - assicurano dalla società - era stato chiuso a chiave prima dell’inizio del match, a differenza dello spogliatoio del Paladina rimasto incustodito.

Il centro sportivo è circondato dalla pista ciclabile di Valbrembo. Un’area frequentata dove non mancano i cartelli che segnalano la presenza di telecamere. Eppure non è la prima volta che si verificano furti. Nel settembre 2017, nel corso di una partita di Terza Categoria, ignoti avevano rovistato nei borsoni e nelle tasche degli abiti lasciati negli spogliatoi dai calciatori: in totale avevano rubato quattro portafogli, oltre a del denaro contante sottratto da altri borselli, per una cifra complessiva attorno ai mille euro. Per non parlare dei furti di rame, portato via dagli impianti, che più di una volta hanno lasciato al buio la pista ciclabile e diverse vie del paese.