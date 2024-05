Infortunio alla Riso Scotti. Operaio precipita in una fossa

È scivolato e ha perso l’equilibrio, con una caduta di un paio di metri tra i due livelli nella zona del magazzino di sacchi di riso. Un operaio nordafricano, 35enne dipendente di una cooperativa esterna che collabora con la Riso Scotti, nello specifico con mansioni di pulizia, è stato soccorso ieri mattina all’interno dello stabilimento della riseria pavese, in via Angelo Scotti. I soccorsi sono stati attivati tempestivamente, verso le 10 di ieri, con l’invio in codice rosso, per le riferite gravi condizioni del ferito, sia dell’ambulanza della Croce rossa di Pavia che dell’auto medica con il rianimatore a bordo. Per fortuna le conseguenze riportate sono poi risultate meno gravi di quel che s’era temuto inizialmente, con l’operaio comunque trasportato con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo.

Non è stato necessario rianimarlo, è rimasto sempre cosciente, anche se prima di essere affidato alle cure dei sanitari è stato invece necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco, che lo hanno imbracato per estrarlo in sicurezza dal dislivello nel quale era caduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e gli ispettori dell’Ats, competenti per gli incidenti sul lavoro. La dinamica e le cause dell’accaduto sono in fase di accertamento, come il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione per la sicurezza.

Stefano Zanette