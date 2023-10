Incidente a Nembro. Esce di strada con l’auto e si schianta: muore un 84enne

Nembro (Bergamo) – Potrebbe esserci un malore all’origine dell’incidente mortale che si è verificato questo pomeriggio poco prima delle 16 a Nembro, in provincia di Bergamo. In via Roma un uomo di 84 anni è uscito di strada con la sua auto e si è schiantato, morendo. A quanto pare non ci sono altri veicoli coinvolti e l’uomo avrebbe fatto tutto da solo.

Immediato ma inutile l’intervento dei soccorritori intervenuti con due ambulanze e un’automedica.