Il delitto della Valbrembana. Furia da “Arancia meccanica“. Su Muttoni una raffica di colpi

Una gragnuola di colpi al capo inflitti con violenza, come in una scena di “Arancia meccanica“. Tanti colpi, prima con il calcio della scacciacani, poi a pedate. Così fino a provocarne lo sfondamento della scatola cranica e la morte di Luciano Muttoni, 58 anni, venerdì sera (erano le 21.30) nel suo appartamento di via Rossini, a Valbrembo. Sono le prime indicazioni dell’autopsia effettuata ieri mattina dal medico legale Matteo Marchesi, responsabile della Medicina legale del Papa Giovanni XXIII. La vittima non sarebbe riuscita a difendersi, un particolare che rende l’idea dell’efferatezza di questo omicidio per cui ora sono in carcere il bergamasco Francesco De Simone, 25 anni, di fatto senza fissa dimora, e il complice Mario Vetere, 24 anni, origini polacche, con residenza a Monza Brianza, collaboratore di una comunità terapeutica. Prima di agire, stando a quanto riferito nelle spontanee dichiarazioni, i due avevano fatto uso di droga, in particolare cocaina. A infierire sarebbe stato il bergamasco, secondo le dichiarazioni spontanee rese carabinieri del Nucleo investigativo dopo essere stato fermato domenica a casa di un amico che lo ospitava. Stava pulendo le scarpe dove ancora c’erano tracce ematiche. Lui è l’ideatore della rapina finita nel sangue per un bottino di 50 euro, una vecchia Golf e un cellulare. Il 25enne, in un paio di occasioni, l’ultima settimana scorsa, aveva dormito nell’appartamento che Muttoni affittava. Sponsorizzava la sua attività anche su Facebook e Booking. A fare la terribile scoperta del cadavere, domenica mattina, è stata la fidanzata di Muttoni. Dall’esame del corpo sarebbero emersi segni anche al collo, di cui però il medico non ha saputo indicare l’origine precisa: potrebbero essere sempre legati ai calci oppure segni da strangolamento. Intanto, il gip Alessia Solombrino ha anticipato a ieri pomeriggio gli interrogatori di convalida del fermo in carcere che inizialmente erano programmati per oggi. Interrogatori durati quasi un paio di ore, e questo potrebbe significare che i due hanno parlato. Al termine il giudice delle indagini preliminari si è riservato sulla decisione. Il 25enne De Simone è assistito dall’avvocato Luca Bosisio, mentre il 24enne Vetere dal collega Giorgio Conti di Milano.