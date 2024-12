Furti e danni alle auto in sosta . Rintracciato ieri il colpevole

Un giovane marocchino, senza fissa dimora, regolare in Italia. La polizia di Stato ha rintracciato ieri alla stazione delle Autolinee il presunto responsabile dei vari furti e danneggiamenti alle auto in sosta avvenuti nei giorni scorsi in diverse vie del centro di Bergamo. I fatti sono stati ricostruiti partendo dall’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della città, che ha ripreso alcuni di questi colpi. L’intuizione è stata condotta dalla Mobile con la Polfer e gli uomini dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. L’intuizione è stata che potesse trattarsi di un soggetto gravitante intorno alla stazione dei bus. L’attività degli investigatori ha così permesso di appurare alcune caratteristiche del presunto responsabile: un giovane di probabile origine nordafricana, con giubbotto e scarpe scure, pantaloni verdi. Sono stati quindi organizzati servizi di controllo dell’area della stazione e nella prima mattinata di ieri gli agenti di una Volante hanno notato un soggetto corrispondente alla descrizione, accampato sul marciapiede di piazzale Autolinee. In suo possesso alcuni coltelli, un martello frangivetro e varia refurtiva. L’uomo è indagato per due furti riusciti e un terzo tentato, gli unici casi che a oggi sono stati denunciati. La polizia invita tutte le vittime di furti o danneggiamenti ai veicoli in sosta tra il 6 e il 7 dicembre a sporgere denuncia in Questura.