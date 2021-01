Bergamo, 12 gennaio 2021 - Questa mattina, due ragazzini di 14 e 15 anni sono stati raggiunti da un'ordinanza di misura cautelare per il collocamento in una comunità per minorenni per aver commesso una serie di reati contro il patrimonio - furti,

truffe e ricettazione - messi a segno negli scorsi mesi ai danni di diversi abitanti di Romano di Lombardia, nella Bergamasca.

I due ragazzini, assieme ad altri 4 complici ancora in corso di identificazione, avrebbero compiuto 12 furti di biciclette, la ricettazione di una bici elettrica da 2 mila euro rubata in un negozio e una rapina ai danni di un pony pizza. I due sono anche indagati per alcune aggressioni a coetanei, per il danneggiamento e il furto di addobbi di Natale. I due minorenni - ai quali sono arrivati i carabinieri di Romano e la polizia locale - sono stati condotti e collocati in due distinte comunità site, rispettivamente, nel Bresciano e nel