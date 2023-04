Fuga di gas in via Garibaldi a Bergamo: strada chiusa e cinquanta persone evacuate

Bergamo – Paura questa mattina a Bergamo per una fuga di gas in via Garibaldi. La strada è stata chiusa e un palazzo è stato evacuato per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. A dare l'allarme sono stati dei residenti che segnalavano odore di gas da tempo. Sul posto anche la polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato, oltre al sindaco Giorgio Gori. Una cinquantina i residenti fatti uscire di casa. La perdita di gas pare arrivi dalle fognature. Presenti per precauzione anche alcune ambulanze del 118: il personale della Protezione civile ha aiutato le persone anziane e malate per permettere loro di uscire dalle abitazioni. Al piano terra si trova un supermercato Conad, che è rimasto chiuso.

Nella Bergamasca ricordano ancora un episodio particolare verificatosi ad Albino nel settembre del 2021. Un bambino di tre anni non riusciva a prendere sonno e grazie a questo i genitori hanno scoperto una fuga di gas. Quattro palazzine di via Patrioti sono state fatte evacuare per rischio esplosione. L’allarme era scattato intorno alle 2. All’origine della fuga un tubo esterno delle rete gas non sigillato correttamente in una vecchia palazzina della zona.