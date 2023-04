Fisioterapisti e geometri sono le figure più ambite

Fisioterapista, 2 posti. Contratti: tempo determinato o partita Iva. Sede di lavoro: Lumezzane. Codice di riferimento centro per l’impiego di Sarezzo: 36964. Operaio, 6 posti. Contratto: tempo determonato. Sede di lavoro: Milzano. Codice di riferimento centro per l’impiego di Leno: 37035. Geometra tecnico contabile, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Pontoglio. Codice di riferimento centro per l’impiego di Palazzolo: 36961. Idraulico, 1 posto. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Torbole Casaglia. Codice di riferimento centro per l’impiego di Brescia: 37081. Operatore contact center outsourcing, 5 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Codice di riferimento centro per l’impiego di Brescia: 37056. Addetto selezione e lavorazione carne, 1 posto. Contratto: apprendistato. Sede di lavoro: Castelcovati. Codice di riferimento centro per l’impiego di Orzinuovi: 37068. Operaio caseificio, 2 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Carpenedolo. Codice di riferimento centro per l’impiego di Desenzano: 37118.