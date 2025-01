Fanno saltare lo sportello. Ennesimo colpo a un bancomat

Ennesimo colpo ai danni di un bancomat, questa volta a Bonate Sopra, dove ignoti hanno fatto saltare lo sportello della Banca del territorio lombardo (Credito Cooperativo) di via Milano. Erano poco dopo le 5 quando un boato ha svegliato i residenti della zona. Coinvolto nell’esplosione anche l’edificio (lungo la provinciale 155), che è stato danneggiato seriamente. Ad agire, come ripreso dalle immagini del sistema di videosorveglianza, sarebbero state quattro persone, ma ancora non è stato calcolato il valore complessivo del bottino. Sull’ultimo caso indagano i carabinieri della Compagnia di Bergamo. Quel che è certo è che si tratta del sesto colpo nell’arco di tempo compreso tra il 5 e il 6 gennaio a Torre Boldone, Bagnatica, Suisio e Urgnano, due dei quali andati a segno. Un quinto colpo tra il 9 e il 10 gennaio a Calusco d’Adda, dove è stato preso di mira lo sportello bancomat dello stesso gruppo bancario presente anche a Bonate Sopra. Ad agire potrebbe essere sempre la sessa banda, ben organizzata, composta da tre-quattro persone. Identico il modus operandi. Un aiuto per risalire agli autori potrebbe arrivare proprio dalla visione delle immagini della videosorveglianza dei vari istituti finiti nel mirino. Riprese che potrebbero rivelare qualche elemento in comune. F.D.