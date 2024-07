Incendio devasta una falegnameria di Mapello

Mapello (Bergamo), 16 luglio 2024 – Un vasto incendio è scoppiato questa sera all'interno di una falegnameria di Mapello, in provincia di Bergamo: sul posto sono sopraggiunte numerose squadre e autobotti dei vigili del fuoco da Bergamo e dai distaccamenti bergamaschi di Madone, Dalmine, Zogno e Romano, oltre che da Vimercate (Monza e Brianza) e Merate

(Lecco). Le attività di spegnimento del rogo proseguiranno tutta la notte. Il rogo ha gravemente danneggiato la sede della Losa Legnami, il cui capannone è di circa tremila metri quadrati.

Il sindaco di Mapello ha rassicurato la cittadinanza: nessun allarme per la colonna di fumo generata dall'incendio

A dare l'allarme è stata una coppia di residenti della zona, a spasso con il cane, che ha iniziato a sentire odore di bruciato, ha visto il fumo e poi le fiamme. L'incendio, dalle prime informazioni raccolte, sarebbe scoppiato nel laboratorio della falegnameria, in un'area laterale della struttura. Ancora ignote le cause, così come è troppo presto fare la conta dei danni, che si suppongono però ingenti. Sul posto è arrivato anche

il sindaco di Mapello, Alessandra Locatelli, oltre ad alcune ambulanze solo a scopo precauzionale. “La situazione ora è sotto controllo e fortunatamente non ci sono feriti - ha detto Alessandra Locatelli -. I vigili del fuoco lavoreranno tutta la notte. Il rogo è stato circoscritto. L'incendio non ha provocato fumi o odori al momento pericolosi per la cittadinanza”.