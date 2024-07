È una famiglia olimpica. I fratelli Lamberti a Parigi

Fratelli d’Italia ma anche fratelli olimpici. È questo il caso dei nuotatori bresciani Michele e Matteo Lamberti, figli dell’ex campione Giorgio e dell’ex nuotatrice Tanya Vannini. A 32 anni di distanza dall’ultima volta il nome dei Lamberti torna a essere associato ai cinque cerchi olimpici. I due fanno infatti parte della fitta selezione azzurra del nuoto (dal 27 luglio al 4 agosto) composta da 36 atleti in cui, per la prima volta, oltre i Lamberti, c’è anche una seconda coppia di fratelli: i pugliesi Luca e Marco De Tullio.

La presenza dei fratelli Lamberti, con la sorella Noemi, è un riscatto per tutta la famiglia, che finora non ha vissuto edizioni olimpiche indimenticabili. Papà Giorgio non riuscì a qualificarsi per le finali individuali a Seul nel 1988 a causa di un problema cronico alla spalla sinistra e della tensione degli esami di maturità. Quattro anni dopo, a Barcellona 1992, fu colpito da un virus intestinale. Anche alla Vannini, che smise dopo non essersi qualificata per le Olimpiadi spagnole, non andò meglio.

Si spera, quindi, che il destino possa a loro riservare qualcosa di diverso. Matteo, classe 1999, mezzofondista, è allenato a Livorno da Stefano Franceschi (padre e coach di Sara Franceschi). Michele, classe 2000, è letteralmente esploso agli Europei in vasca corta del 2021, impiegando un po’ più di tempo a trovare le misure in vasca lunga. Dalla sua, il dorsista, è reduce dall’aver eguagliato, nei 50 dorso il record italiano di Thomas Ceccon, suo compagno di allenamenti a Verona alla corte di Alberto Burlina.

I Lamberti sono solo alcuni degli atleti, connessi da un legame di sangue, a prendere parte a un’Olimpiade. A Tokyo, le gemelle d’Amato della Bixia Brescia e le sorelle britanniche Jessica e Jennifer Gadirovasono state protagoniste nella ginnastica artistica. Le sorelle Williams hanno dominato nel tennis con l’oro olimpico nel 2000, 2008 e 2012, mentre i fratelli Murray hanno giocato insieme a Pechino. Anche nel nuoto, Emma e David McKeon hanno gareggiato a Rio 2016. Lo sport è spesso una questione familiare per i bresciani, che hanno esplorato diversi sport prima di seguire le orme di famiglia.