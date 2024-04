Dopo Milano c’è Udine: la Roma si allena a Monzello

Da Milano a Udine senza passare dalla capitale, ma respirando l’aria della Brianza. Il tour de force della Roma tra Europa League e campionato fa tappa a Monza, dove Dybala, Lukaku e compagni si alleneranno da oggi in vista dell’impegno di domenica alle 18 contro l’Udinese. Daniele De Rossi conosce bene Monzello e le strutture a disposizione di Raffaele Palladino, collega, amico e compagno di corso per allenatori a Coverciano per cui era stato in visita nel centro sportivo all’avanguardia rivitalizzato dalla proprietà Fininvest e dalle idee di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Strutture che il Monza lascerà libere perché impegnato nella trasferta di Bologna e che quindi i giallorossi sfrutteranno nella mattinata odierna e nel primo pomeriggio di domani, prima di raggiungere l’aeroporto di Bergamo e imbarcarsi direzione Trieste. Dal Milan al Milan, passando per Monza e Udine, evitando rischi limitando lo stress. La nuova Roma di DDR cura ogni dettaglio per continuare la sua rinascita in questa stagione vissuta anche tra molte difficoltà. M.C.