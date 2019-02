Curno (Bergamo), 16 febbraio 2019 - Arrestato un 27enne tunisino accusato di maltrattamenti alla ex compagna. L'uomo - M.A.A. - è il cugino di Ezzedine Arjoune, a sua volta fermato nei giorni scorsi per l'omicidio di Marisa Sartori, uccisa a

coltellate nel garage dell'abitazione dei genitori a Curno il 2 febbraio.

A denunciare il 27enne e' stata la stessa ex compagna, 24enne, che ha raccontato di violenze fisiche e verbali subite negli ultimi tre anni. L'uomo l'avrebbe piu' di una volta picchiata, mandandola anche in ospedale. Uno degli ultimi episodi di violenza si sarebbe verificato a Capodanno, quando l'uomo ha minacciato la donna con un coltello proprio davanti al cugino Ezzedine. Dopo quell'episodio la 24enne si sarebbe decisa a denunciare alle forze dell'ordine. Oggi pomeriggio e' stato eseguito l'arresto, nel corso del quale in casa dell'uomo a Ponte San Pietro sono state trovate tre cartucce calibro 919 illegalmente detenute.