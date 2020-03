Bergamo, 19 marzo 2020 - Un pugno al cuore, un'immagine da teatro di guerra. Una lunga colonna di mezzi militari ha percorso nella notte le vie di Bergamo trasportando fuori dalla città i feretri delle vittime del coronavirus che non trovano più posto nel cimitero cittadino perché i tempi delle cremazioni sono diventati troppo lunghi.

Le salme, una sessantina, sono state così trasferite oltre che a Modena, in impianti del Friuli, del Piemonte e ancora a Piacenza, Parma, Rimini e Varese. Da quando il Covid-19 ha iniziato a falcidiare la Wuhan italiana – Bergamo resta finora la provincia più colpita nel Paese – i servizi cimiteriali e le agenzie funebri sono andati in tilt. In una settimana i morti a Bergamo sono stati oltre 300. Per sgravare la camera mortuaria del cimitero era stato necessario nei giorni scorsi mettere in fila le bare dei defunti nella chiesa di Ognissanti, all’interno del cimitero. Ora, un anuova soluazione: l’impiego dei mezzi dell’esercito.

Il sindaco Giorgio Gori, con una lettera, ha voluto ringraziare i primi cittadini delle città che hanno accettato di accogliere i feretri. "Gentilissimo collega - scrive il primo cittadino orobico - ti contatto in questa situazione di grave crisi sanitaria causata da Covid-19 che tutti stiamo vivendo e in particolare la mia città Bergamo e la sua Provincia. Come sai, la nostra area è stata particolarmente colpita". "I decessi sono, purtroppo, numerosi - aggiunge Gori - e il nostro Cimitero è in notevole sofferenza; la maggioranza delle famiglie ha scelto la pratica di cremazione dei propri defunti; in conseguenza di tale scelta, questa Amministrazione Comunale e la società concessionaria dell'impianto di cremazione, S.C.B. s.r.l. si trovano nella impossibilità oggettiva di gestire in modo ordinario la drammatica situazione venutasi a creare, pur lavorando ininterrottamente". E conclude: "In un momento tragico la Vostra collaborazione e vicinanza è encomiabile".