Como, hai dei tifosi speciali. Gli Hartono pazzi della città

La vittoria contro il Bari, aumenta notevolmente le speranze di una promozione diretta del Como in serie A. La testa è già alla partita di sabato a Piacenza contro la FeralpiSalò, con i tifosi che hanno già acquistato in prevendita quasi tutto il settore ospiti di 1500 persone.

Mancano solo cinque partite e tutti pensano che quella decisiva sarà in casa contro il Cittadella il primo maggio a due partite dalla conclusione del campionato.

Se gli azzurri manterranno inalterato, il vantaggio su Venezia e Cremonese si potrà dire, di essere veramente in serie A. Contro il Bari è andata a segno per la terza volta consecutiva, la coppia Da Cunha – Gabrielloni, per l’attaccante è il quarto gol consecutivo, su quattro partite giocate. Come ha già dimostrato a partire dalla serie D, con il Como, Gabrielloni nei finali di stagione fa uscire la sua determinazione e il suo cuore di guerriero del gol, che piace tanto ai tifosi. Stranamente a secco in queste ultime partite Cutrone che però ha messo gli assist determinanti, per i gol di Da Cunha e Gabrielloni. Le sorprese di questo Como sono però Il giovane austriaco Braunoder e l’esterno Sala. Il primo dopo il grave infortunio di Kone, lo ha sostituto sorprendentemente, mostrando carattere nell’interdizione e tecnica nell’impostazione di gioco. Sala invece ha stupito per la sua facilità di corsa e la sua applicazione in difesa, tanto da prendere il posto di titolare alle spese di un gran giocatore come Ioannou.

A dare manforte alla squadra contro il Bari è arrivata anche Giok Hartono, moglie di Rob Hartono, proprietario insieme al fratello del Como. Giok Hartono non ha lasciato dichiarazioni, ma ha riempito i suoi social di foto di Como e del Como, e i tifosi del Como gli hanno tributato un applauso al suo arrivo. E’ la prima volta in cinque anni che un rappresentante diretto della famiglia Hartono, fra le più ricche del mondo, è presente a una partita al Sinigaglia.

Una famiglia che ha preso la società in serie D e l’ha portata alle soglie della Serie A, per giunta con un progetto legato allo sviluppo commerciale sul territorio.

Parla il tecnico. "Entriamo nel periodo decisivo della stagione in buona forma - dice mister Osian Roberts - cinque partite decisive, dove noi dobbiamo mantenere l’intensità degli allenamenti, senza mai rilassarsi. L’obiettivo finale è alla portata, dipende solo da noi, cercheremo di alzare ancor di più il ritmo in queste ultime partite e rimanere sempre pronti ad ogni evenienza".