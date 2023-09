Coltellate a Bizzarone: un buttafuori grave - Como

BIZZARONE (Como)

Una lite scoppiata in piena notte nei pressi della discoteca Roncaccio di Bizzarone, e due buttafuori feriti nel tentativo di riportare la calma. Uno dei due, 34 anni, è stato raggiunto da una coltellata all’addome per cui ora è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna. Gli autori dell’aggressione non sono ancora stati identificati dai carabinieri della Compagnia di Como, intervenuti poco dopo le 3 in via Milano. Le prime testimonianze hanno permesso di ricostruire che i due addetti alla sicurezza sono intervenuti per riportare alla calma due clienti molto agitati. Non è chiaro se gli aggressori, fin da subito, se la fossero presa con gli addetti alla sicurezza o se questi ultimi siano intervenuti in un secondo tempo: ma all’improvviso è spuntato un coltello da cucina, con cui sono stati aggrediti entrambi: uno raggiunto lievemente a una mano, pare nel tentativo di bloccare il giovane che impugnava il coltello, il secondo all’addome.

Il coltello è stato poi gettato a terra e recuperato dai carabinieri, mentre i due clienti si sono dileguati. Entrambi i feriti sono stati portati al Sant’Anna: il 34enne colpito all’addome, che inizialmente non sembrava in condizioni gravi, è andato incontro a un’importante perdita di sangue. È stato stabilizzato e ricoverato, vigile e non in pericolo di via ma comunque in condizioni serie. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto le descrizioni degli aggressori e stanno cercando di identificarli.

Pa.Pi.