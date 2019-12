Capriate San Gervasio (Bergamo), 24 dicembre 2019 - Un’esplosione ha distrutto la cassetta della posta e lesionato il muro dell’abitazione di Pietro Pagnoncelli, a Capriate San Gervasio. È accaduto sabato sera attorno alle 23,30. Pagnoncelli, amico della famiglia di Massimo Bossetti, da tempo sostiene l’innocenza del muratore di Mapello, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. "

Un mortaretto - dice Pagnoncelli, che ha presentato denuncia ai carabinieri di Capriate - non avrebbe causato un danno del genere. Non ho nemici, non ho problemi con nessuno. Mi batto da sempre per Massimo e ultimamente lo sto facendo su Facebook".