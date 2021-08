Bergamo - Grave incidente tra una bicicletta e moto, oggi, poco prima delle 13, sulla strada provinciale 29 bis, nel comune di Camerata Cornello in provincia di Bergamo.

In sella alla bici un 38enne che è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni XXIII per un trauma al braccio e alla gamba, mentre alla guida di un motociclo c'era un ragazzo di 26 anni che è stato trasportato in condizioni gravi (codice rosso) all'ospedale di Lecco. Nella caduta ha riportato traumi alla schiena, alla spalla, al bacino e alla gamba. Sul posto oltre ai sanitari (intervenuti con un automedica e un'ambulanza e l'elisoccorso), sono intervenuti i carabinieri. Ancora da chuiarire l'esatta dinamica dello schianto.