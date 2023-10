Blitz nel casolare occupato. Sequestro di droga e refurtiva

Blitz ieri mattina in un casolare occupato da extracomunitari in via VI novembre, a Chignolo d’Isola. In azione i carabinieri della Compagnia di Treviglio (in particolare i militari della stazione di Capriate San Gervasio, di Brembate, Dalmine, Verdello e da quelli del Nucleo Cinofili di Orio al Serio) con il supporto, soprattutto nelle fasi dell’accesso all’edificio, dalla Polizia locale del Centrisola. Nel casolare abusivamente occupato sono stati identificati 8 cittadini di nazionalità marocchina di età compresa tra i 18 e i 45 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale, fatta eccezione per uno. Le perquisizioni personali e locali hanno consentito di rinvenire – grazie al fiuto del pastore tedesco antidroga di nome "Perla" " – sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, e per questo alcuni di loro sono stati deferiti per detenzione finalizzata allo spaccio e segnalandone altri per il consumo personale.

Nel corso delle operazioni sono state trovate anche 13 biciclette e 5 monopattini elettrici, sui quali sono in corso accertamenti per verificare la loro provenienza e risalire ai legittimi proprietari. Tutti gli otto marocchini rintracciati sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici. Inoltre sono stati anche denunciati per il reato di clandestinità. L’ufficio Immigrazione della Questura ha avviato le procedure per la loro espulsione poiché inosservanti dell’ordine del questore di lasciare il territorio e inottemperanti del decreto di espulsione emesso dalla prefetto di Brescia. Francesco Donadoni