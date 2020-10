di Michele Andreucci

Un viaggio alla scoperta dei futuristici esperimenti condotti nello spazio. È il tema della serata conclusiva della XVIII edizione di BergamoScienza, (tutta in digitale), che oggi alle 21 vedrà ospite Luca Parmitano, primo astronauta italiano ad aver assunto il comando della stazione spaziale internazionale, rientrato da poco con successo dalla missione Beyond. Parmitano si collegherà con Ilaria Zilioli dell’Esa, con l’astrofisico Luca Perri e con il divulgatore scientifico Adrian Fartade per approfondire le ricerche che si tengono sulla stazione spaziale. Andare nello spazio significa trasportarvi anche numerose forme di vita microscopiche, alcune potenzialmente pericolose e altre che hanno invece compiti precisi, come i batteri minatori.

In 16 giornate BergamoScienza ha visto alternarsi in collegamento importanti ospiti nazionali e internazionali, tra scienziati, antropologi, psicologi e divulgatori. Un’edizione ricca di interventi, tour virtuali e laboratori online che hanno confermato come la rassegna sia tra gli eventi di divulgazione scientifica più apprezzati nel mondo.