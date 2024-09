Bergamo, Borgo Palazzo accende la festa: duecento negozi aperti musica, sport, performance e il Busker Festival

Bergamo, 22 settembre 2024 – Duecento negozi aperti con sconti e promozioni, musica, sport, aree bimbi con giochi gonfiabili, street food, spettacoli e performance artistiche. Sono, in estrema sintesi, i numeri della 14esima edizione de La Festa di Borgo Palazzo, uno dei maggiori quartieri di Bergamo, fulcro nevralgico del commercio cittadino sin dal Medioevo, essendo una delle vie di accesso principali alla città per chi arrivava da Venezia, ancora oggi un centro dinamico tra realtà commerciali, sociali e istituzionale.

L’evento è in programma per tutta la giornata di oggi ed è previsto l’arrivo di migliaia di persone provenienti da tutti i quartieri cittadini, ma anche gente proveniente dai paesi limitrofi. Confermata la passeggiata pedonale di un chilometro e mezzo che invita la gente a vivere via Borgo Palazzo come un centro commerciale all’aria aperta e partecipare a molte attività. Tra le attrazioni presenti lungo la strada, ci sarà anche “Confà“, il villaggio interattivo dei mestieri artigiani ideato e realizzato da Confartigianato Imprese Bergamo, che sarà l’occasione per avvicinare i più piccoli al mondo dell’artigianato attraverso laboratori gratuiti dove potranno cimentarsi con i vari mestieri e scoprire il piacere di creare con le proprie mani.

Il Busker Festival

Merita un cenno a parte l’appuntamento con la decima edizione del Bergamo Busker Festival, un palinsesto di spettacoli e performance artistiche sotto la direzione di Marco Pesce. L’iniziativa è crescuta nel tempo portando in città nomi altisonanti che, in occasione della Festa di Borgo Palazzo, trasformano il percorso pedonale della via in un palcoscenico a cielo aperto. Saranno 14 gli spettacoli con ospiti, tra gli altri, Mister Copini dalla Spagna, il giocoliere cileno Payaso Loco, Oleg Murzintsev dalla Russia, il Team Baubini, nato in Australia. La Festa di Borgo Palazzo è promossa dal Comune di Berganmo, Botteghe di Borgo Palazzo e Duc )Distretti urbano del commercio), con il contributo di Camera di Commercio, Confartigianato imprese Bergamo e Confcommercio, oltre al supporto di Greenpoint, Ferretti Casa, Silv Scuola di moda ed Eventificio di Nicolò Manclossi.