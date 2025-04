Bergamo, 14enne in moto si scontra con un’auto sulla provinciale di Bottanuco: è gravissimo

Bottanuco (Bergamo), 16 aprile 2025 – Grave incidente stradale questo pomeriggio sulle strade di Bottanuco. Intorno alle 17 e 20 di oggi un ragazzo di 15 anni in sella a una moto si è schiantato contro un’auto sulla provinciale 170 “Rivierasca”. Il ragazzo è stato scaraventato sull’asfalto e ha riportato dei gravissimi traumi. Illeso il conducente del veicolo. Quando il 112 ha inviato l’ambulanza e l’automedica, i medici si sono subito resi conto delle delicatissime condizioni del ragazzo: semi incosciente e con diversi traumi. Dopo le prime, immediate cure sul posto il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale Giovanni XXIII. Sul posto per i rilievi anche una pattuglia dei carabinieri. Da definire cause e dinamica dello schianto.

Il precedente

Venerdì 11 aprile un incidente simile, ancora una volta con un 14enne come vittima, si era verificato nel Bresciano a Darfo Boario Terme. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro fra un’auto e una moto. Il 14enne, seriamente ferito, era stato condotto con l’elisoccorso, in codice giallo, all’ospedale di Bergamo.