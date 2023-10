Banche e lotta alla povertà. La regia di Intesa San Paolo in città: "Un miliardo e mezzo al sociale"

A Brescia la nuova unità organizzativa di “Intesa Sanpaolo per il sociale”, con funzioni di indirizzo e di governo delle attività sociali svolte dal Gruppo. La Leonessa è stata individuata come sede per le attività dell’unità organizzativa che avrà il compito di realizzare il principale programma per il sociale promosso in Italia da un soggetto privato. Come annunciato proprio a Brescia da Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, nel corso dell’incontro “Nessuno escluso. Crescere insieme in un Paese più equo. L’impegno di Intesa Sanpaolo” (aperto dal messaggio di Papa Francesco), la banca destinerà 1,5 miliardi di euro a iniziative e progetti finalizzati alla riduzione delle disuguaglianze entro il 2027.

"I dati che costantemente raccogliamo – ha spiegato Messina – segno della nostra attenzione alla vita del Paese, ci confermano come un’ampia fascia della popolazione italiana sia esclusa dalla possibilità di godere dei livelli di benessere individuale propri di un’economia avanzata. Con l’annuncio di destinare un miliardo e mezzo di euro al sociale entro il 2027, prendiamo un ulteriore forte impegno verso azionisti, clienti e società nel suo complesso per contrastare questa situazione".

Sottolineando l’impegno della banca e del settore del credito, Giovanni Bazoli, presidente emerito , ha commentato: "Il Paese non reggerebbe se non potesse contare sull’operato capillare e straordinario di tutto il mondo ‘non profit’". Per la sindaca Laura Castelletti, ieri impegnata a Genova all’assemblea nazionale di Anci per il bilancio di Capitale della Cultura 2023, questa operazione "sarà in grado di promuovere un circolo virtuosoche cambierà in meglio il tessuto sociale della nostra città".