Bergamo, la baby gang delle ragazze armate di coltello che terrorizza le coetanee

Bergamo – Un gruppetto di ragazzine che imperversa nella zona della stazione ferroviaria e nella vicina stazione delle Autolinee (quella dei bus), importunando le proprie coetanee, in alcuni casi puntando anche al cellulare delle vittime.

A Bergamo non ci sono solo le baby gang maschili a intimorire i viaggiatori e i commercianti della zona. Da qualche tempo, infatti, ai gruppi composti da giovanissimi se ne è aggiunto uno di sole ragazze. Atteggiamento da dure, decise, quasi tutte intorno ai 20 anni, sono diventate il terrore di molte loro coetanee. Anche perché non esitano, a volte, ad estrarre piccoli coltelli e temperini dalle loro borse e dai loro zaini. Come è accaduto l’altro giorno, lunedì, intorno alle 13,30, in piazzale Marconi, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Ad usare il coltello, o più probabilmente un taglierino, è stata una ragazza di soli 18 anni, che, per futili motivi, come hanno ricostruito gli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto, ha ferito alla nuca (per fortuna in modo non grave) una sua coetanea, medicata all’ospedale di Bergamo.

“Conosco quel gruppo, sono sempre in giro a disturbare e importunare - spiega una giovane studentessa -. Hanno provato anche con me, mi hanno avvicinato con la scusa di voler provare la mia borsa. Ho fatto finta di ricevere una chiamata dei miei genitori sul cellulare e mi sono allontanata. Insistevano e mi insultavano. Per fortuna, alla fine, hanno desistito e mi hanno lasciato perdere. Ho temuto che mi mettessero le mani addosso”.

“Noi studenti siamo stufi - sottolinea un’altra ragazza -. Non è possibile assistere in pieno giorno a risse con coltello come quella avvenuta lunedì. Servono più controlli”. Il problema sicurezza alla stazione ferroviaria e alla stazione delle Autolinee è arcinoto, i controlli delle forze dell’ordine sono aumentati e i primi risultati, ha assicurato qualche giorno fa il questore di Bergamo Andrea Valentino, si vedono. Servizi mirati e attività preventiva sono stati incrementati un po’ in tutta la zona: dalle pensiline fino alle vie Bonomelli, Paglia e Novelli. Ma per le forze dell’ordine, obiettivamente, è difficile trovarsi al posto giusto al momento giusto.