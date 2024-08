Bergamo, salva la bambina di tre anni sul fondo della piscina: anche Giorgia Meloni si congratula con l’ufficiale Giuliana Corrado

Bergamo, 2 agosto 2024 – Il suo gesto non è passato inosservato. Nemmeno alla premier Giorgia Meloni che ha voluto ringraziarla personalmente con un post pubblicato su Facebook. “Un profondo ringraziamento a Giuliana Corrado, maggiore della Guardia di finanza, che qualche giorno fa ha salvato una bimba di tre anni. Richiamata dalle urla, ha trovato la piccola esanime sul fondo di una piscina di un parco acquatico di Antegnate. Grazie al suo tempestivo intervento di rianimazione, il cuore della bambina ha ripreso a battere. Il suo gesto eroico è un esempio di dedizione, coraggio e professionalità”.

La vicenda risale a un paio di settimane fa al Central Park di Antegnate, centro acquatico della Bassa molto frequentato, soprattutto da famiglie con bambini. Era domenica pomeriggio. La bimba si era allontanata dai genitori, forse attirata dalla curiosità per qualcosa che aveva richiamato la sua attenzione. Ad un certo punto – non è chiaro in che modo – è caduta in piscina, finendo sul fondo della vasca per adulti, dove la piccola è rimasta per circa un paio di minuti, prima che una donna si accorgesse della sua presenza. La bambina è stata recuperata esanime ed è scattato l’allarme.

Attirata dalle grida, il maggiore medico delle Fiamme gialle, Giuliana Corrado, 47 anni, che era lì per passare una giornata di riposo con il marito, pure lui ufficiale della Gdf a Bergamo, si è tuffata nella piscina e ha portato la piccola a bordo vasca. Lì ha eseguito subito per circa tre minuti le manovre di rianimazione e massaggio cardiaco. La piccola è tornata a respirare, si è ripresa senza conseguenze. Nel frattempo è stato chiamato il 118. La bambina è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo per ulteriori accertamenti, la stessa sera è stata dimessa dopo che gli esami non evidenziano criticità.