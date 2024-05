Addio scudetto, Milan eliminato dalla Lazio

Finisce al primo turno dei playoff il sogno scudetto per il Milan: non basta il pareggio con la Lazio che avanza grazie al miglior piazzamento in classifica. Resta una stagione da applausi per la seconda squadra più giovane del campionato, capace di arrivare fino alla finale di Youth League.

Abate deve fare ancora a meno di diverse pedine: oltre ai lungodegenti Eletu e Perrucci, anche Zeroli, mentre Camarda e Liberali sono impegnati agli Europei con la Nazionale Under 17 (entrambi in gol venerdì).

Il vantaggio arriva al minuto sedici: Magni, da destra, crossa dall’altra parte pescando alla perfezione Bartesaghi che incorna alle spalle di Magro la palla dell’1-0.

La risposta della Lazio arriva al 37esimo: Stalmach perde palla e fa partire il contropiede biancoceleste, finalizzato da Sana Fernandes che, entrato in area, infila Raveyre.

A metà ripresa grande chance per i rossoneri: su corner D’Agostini serve involontariamente Simic che calcia a botta sicura, ma Zazza sventa nei pressi della linea.

Nel finale dentro anche Simmelhack che sfiora l’incrocio dopo un assolo di Bartesaghi.

Domani (20.30) tocca all’Inter, qualificatasi alla semifinale grazie al primo posto ottenuto in campionato, contro il Sassuolo che ha battuto l’Atalanta (1-0) ai quarti di finale.

LAZIO-MILAN 1-1 (1-1). Marcatori: 16’ Bartesaghi (M), 41’ Fernandes (L).

Luca Mignani