Addetti mensa esperti e idraulici i più ambiti

Idraulico, 1 posto. Requistiti: esperienza per lavori di termoidraulica, impiantistica, idrosanitari,istallazione pompe di calore,condizionatori,controllo impianti, manutenzione privati e cantieri; in alternativa età da apprendistato. Sede di lavoro: Lonato del Garda. Contratto: tempo indeterminato o apprendistato. Centro per l’impiego di Desenzano del Garda: codice 38211.

Operaio, 2 posti. Mansioni: addetto al carico scarico mobili e montaggio. Requisiti: qualifica montatori di mobili. Sede di lavoro: Brescia. Contratto: tempo determinato o indeterminato. Centro per l’impiego di Brescia: codice 38183.

Addetto servizio mensa, 2 posti. Requisiti: esperienza nella ristorazione collettiva. Mansioni: le figure selezionate si occuperanno di servire i pasti agli utenti della mensa, riassettare e pulire i locali. Contratto: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 38187.