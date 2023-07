Dopo tre anni tornano alla Cantalupa di Brusaporto gli artisti dello street food

Brusaporto (Bergamo) – Una cena stellata all’insegna dell’informalità nell’elegante cornice della Cantalupa di Brusaporto. Non una cena placèe tradizionale, ma un divertente street food, un assaggio dietro l’altro tra le numerose isole gastronomiche nel patio e intorno alla piscina. Il relais & chateaux del tristellato Da Vittorio mercoledì 5 luglio ospita ristoratori e chef interpreti della cucina di strada provenienti da tutta Italia.

Il tema dell'edizione 2023 è "The joy of colors”, una gioia per celebrare il ritorno della manifestazione dopo tre anni di sosta. Un omaggio sarà riservato a Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023. La novità di questa settima edizione è l’ingresso, nella squadra degli artisti, anche di interpreti di cucine oltre confine, come Luis Gaspar del Brilhante di Lisbona e Osman Serdaroglu del Teruar Urla in Turchia.

La serata è animata da carretti, furgoncini, banchetti, show cooking dove gli ospiti potranno muoversi tra le varie isole gastronomiche. Non solo prelibato cibo, ma anche musica firmata da Le Incanto, le performance artistiche del laboratorio di Gabriele Rizzi con la regia della maestra di cerimonie Irene Colombo. In attesa di scoprire il vincitore del titolo di Artista dello Streetfood 2023 questi i nomi, in rigoroso ordine alfabetico che si “sfideranno” a colpi di prelibatezze Al balmet del farinel, Marco Omenetto Antica friggitoria Masardona, Enzo Piccirillo Antico vinaio Ape Cesare, Alessandro Favola Braceria Bifulco Brilhante, Luis Gaspar - Portogallo Cantine Antica Grotta, Aristide Vitali e Omar Quarenti Ciccio’S Smoke, Domenico Rizzardi Condividere Bistrot, Stefano Minervino Cornolti dal 1938 Boutique Gastronomica Enoteca Panificio, Sergio Cornolti El bos del taco, Nicholas Teani El caminante Contemporary giurmet Arepas, Pedro Hernandez Farinel on the road, Marco Farinel Fudbox, Andrea Cologni Gam Pocha, Kim Yong Ho Gastrobi, Michele Antonelli Gastronomia Le Delizie, Omar Mottini Good fish, Andrea Bassini La bancarella dei bergamaschi La ravioleria Sarpi, Agie Zhou MAnuelina Focaccia, Massimiliano Giovinazzo Oia Onigiri mania, Riccardo Corbetta Osteria siciliana, Nino Graziano PAsticceria Oliver I pupi di Bagheria, Tony Lo Coco PIzzaiuolo On The Road e Cuppetiello On The Road, Giovanni Mandara PIzzeria Allegrio Roma, Ivano Veccia POdere Cadassa Ristorante cantine del Gavi, Roberta Rocchi RIstorante Piccolo Lago, Marco Sacco Su schidoni sardu, Mario Usai Sushita, Jacopo De Giorgio Teruar Urla, Osman Serdaroglu - Turchia Testami, Marco Vitolo Torre del Saracino, Gennaro Esposito Venditti Food, Raffaele Venditti Zanco Gourmet, Matteo Conti 616N DrinkFood, Chiara Bertolaia e Alberta Perinelli