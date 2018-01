Milano, 3 gennaio 2018 – Andar per musei con i bambini è la più bella attività che si possa immaginare e non solo a scuola, ma anche in famiglia: riguardare il mondo con gli occhi dei più piccoli è il modo migliore per imparare tante cose senza preconcetti, pregiudizi, senza false convinzioni che possono impedirci di apprendere ogni giorno tante novità.

La Lombardia è ricca di musei pensati per i bambini, per le famiglie e anche per le scuole, grazie a visite guidate ideate ad hoc per i più piccoli, laboratori, eventi interattivi per scoprire e toccare con mano l’arte, la scienza, la storia, la cultura, ma anche per scoprire le bellezze e le realtà più importanti del nostro paese.

Parlando di musei per bambini in Lombardia, non si può non citare il MUBA, il Museo dei Bambini di Milano: la struttura propone mostre, eventi interattivi, installazioni, laboratori e molto altro ancora, per imparare tante cose nuove semplicemente giocando.

Continuiamo il nostro viaggio parlando di giocattoli, vera passione di tutti i bambini. A Milano sorge il Museo del Giocattolo, con aree tematiche, laboratori, proiezioni e anche uno spazio all'aperto, di cui godere nelle giornate più calde dell'anno.

A Grandate, in provincia di Como, c'è il Museo del Cavallo Giocattolo, con una collezione di 500 cavalli anche molto antichi, a dondolo e non solo. Un Museo del Giocattolo sorge anche a Santo Stefano Lodigiano e prevede anche degli interessanti laboratori per i più piccoli. E ancora, conoscete la Collezione del Giocattolo Furga di Canneto sull'Oglio in provincia di Mantova? E' un museo che ci permette di fare un salto indietro e ammirare la produzione locale di giochi.

Se cercate musei a Milano e in Lombardia con visite guidate per i bambini e le famiglie, allora possiamo consigliarvi nella città meneghina il Museo Civico di Storia Naturale, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, il Museo del Cinema, il Museo del fumetto. E per scoprire la magia dello spazio, non potete assolutamente perdervi il Planetario Civico, uno dei più importanti d'Europa.