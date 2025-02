Taxi speronato a Milano dopo una lite al semaforo: “Tassista di m**da! Ti becchi una coltellata”

Violenza contro il conducente: prima gli insulti in corso Buenos Aires, poi il tamponamento volontario e l’inseguimento. “Ho preso il rosso in via Pergolesi: temevo che volesse urtarmi ancora” ( Montaggio video di Andrea Fasani)